Dosyaları kabarık

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs sınırından Lefkoşa’daki Yiğitler Burcu Parkı’na bir şahıs tarafından atılan uyuşturucuyu aldığı tespit edilen Metin Ulukurt (62) ile suç ortağı Süleyman Bulut (55) hakkındaki soruşturmanın büyük bir kısmı tamamlandı.

Analize gönderilen uyuşturucunun raporu henüz çıkmazken, zanlılar soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyecekleri gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Teminata bağlanması talep edilen zanlılardan Bulut’un 13 sabıkası bulunduğu, Ulukurt’un ise farklı suçlardan 3 dava dosyasının olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Metin Ulukurt’un 10 Mart 2021 tarihinde, saat 11.35 sıralarında, Güney Kıbrıs sınırından Yiğitler Burcu Parkı’na atılan paketi alıp, cebine koyduğu sırada görüldüğünü söyledi. Polis, Narkotik şubeye ihbar yapıldığını, zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis teminat talep etti

Polis memuru, zanlının üzerinde arama yaptıklarını; cebinde pakete sarılı 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulduklarını ifade etti.

Zanlının ifade verdiğini; bir şahsın uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs' tan Yiğitler Burcu Parkı’na attığını itiraf ettiğini vurguladı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ulukurt’un Süleyman Bulut ile anlaşarak uyuşturucu ithal etmeye çalıştığının öğrenildiğini dile getirdi.

Polis, zanlı Bulut’un uyuşturucuyu parka atan şahsı tanıdığını belirlediklerini de açıkladı. Polis, ayrıca Ulukurt’un uyuşturucu maddeyi zanlı Bulut’a vereceğinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın kısmen tamamlandığını kaydeden polis, Metin Ulukurt’un 3 farklı meseleden dolayı daha önce teminata bağlandığını, Süleyman Bulut’un ise 13 sabıkasının olduğunu dile getirdi. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Metin Ulukurt’un 12 bin 500 TL Süleyman Bulut’un ise 10 bin TL nakit teminat yatırması, her iki zanlı için birer kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.