Antrenmanlar başladı

Ülkemizde futbol liglerinin askıya alınması sonrası 17 Nisan’da başlayacak BAL Ligi’ne gidişler devam ediyor

Antrenmanlar başladı
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Kaya EMİROĞLU
KKTC’li futbolcuların Türkiye BAL Ligi’ne (Bölgesel Amatör Ligi) gidişleri devam ediyor. Toplam dokuz kulübün anlaşmaya vardığı 14 futbolcumuz, kulüp tesislerine giderek antrenmanlara başladılar. 
KKTC’de futbolun oynatılmaması kararı ve daha sonra yaşanan kısıtlamalarla takımlar düzenli antrenman yapamazken, 17 Nisan’da başlayacak olan BAL ligi öncesinde futbolcularımız kulüplerin gözdeleri oldu.
Ardı ardına başlayan ve menajerler aracılığıyla da yürütülen görüşmeler sonrasında toplam dokuz kulüp, 14 futbolcumuzu renklerine bağladı. Futbolcularımızı içerisinde 10’u ikişer ikişer olmak üzere aynı takımlara giderken, 4 futbolcumuz da tek olarak kadrolara dahil edildiler. 

Rahatsız olan kulüpler var
Bu arada gidişlerin kesinleşmesinin ardından, giden futbolcuların lisanslarının bulunduğu kulüplerden bazılarında rahatsızlık oluştuğu öğrenildi. Gidiş aşamasında kulüplerin emeklerinin göz ardı edildiği ifade edilirken, bazı futbolcuların, teklif almaları halinde profesyonel üst liglerde bile oynayabilme durumunun, KKTC’deki kulüplerini ciddi anlamda rahatsız ettiği kaydedildi. 

Lig 52 grupta oynanacak
Türkiye Futbol federasyonu tarafından organize edilen ve fikstür çekimi henüz yapılmayan “Türkiye Bölgesel Amatör Ligi” 17 Nisan’da başlatılacak. Toplam 15 haftada tamamlanması planlanan lig, 52 gruptan oluşacak. Gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü de uygulanabilecek. Her grubun birincisi olan takım, bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 9 ayrı tarafsız grup merkezinde maçlarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

Listede 14 futbolcumuz var
Futbolcu             KKTC Kulübü         BAL Ligi Kulübü 
Ünal Kaya            Mağusa Türk Gücü        Aydın Yıldızspor
Mehmet Altın            Yonpaş Dumlupınar        Aydın Yıldızspor
Mert Güçlücan        Yonpaş Dumlupınar        Gaziantep Ankaspor
Emre Soytürk            Yonpaş Dumlupınar        Akşehirspor    
Ahmet Hatay            Gönyeli            Eskişehir Yunus Emre Spor
Rahmi Çelik            Lefke                Eskişehir Yunus Emre Spor
Rifat Hacıarifoğlu        Küçük Kaymaklı        Ürgüpspor
Hasan Akkuyu        Hamitköy            Ürgüpspor
Kenan Oshan            Doğan Türk Birliği        Mersin Erdemli Belediyespor
Dursun Cem Ateş        Doğan Türk Birliği        Mersin Erdemli Belediyespor
İbrahim Hatay            Baf Ülkü Yurdu.        Dersimspor
Okan Gün            Lefke                Dersimspor
Hasan Celil Evren        Yenicami            Yalova Kadıköy Spor
Ümitcan Babahan        Çetinkaya            Buca Zaferspor
 

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Diyalog Gazetesi

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