Kuzeyde 16, güneyde ise 100 vaka 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 8 bin 582 test yapıldı, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 100 yeni vaka belirlendi, 2 can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, iki kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 13 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa ve 1 kişinin de Lefke Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Marmara -1, Değirmenlik-1, Kızılay-1, Haspolat-2.

Girne: Girne Merkez-1, Çamlıbel-1, Karaoğlanoğlu-1, Beylerbeyi-1.

Gazimağusa: Sakarya-2, Karakol-1.



Lefke: Yedidalga-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1. 167. 790, toplam vaka sayısı 7 bin 103, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 6 bin 778, tedavisi devam eden vaka sayısı 292, pandemi merkezindeki hasta sayısı 15, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 264, tetkikleri devam eden vaka sayısı 12, toplam kaybedilen hasta sayısı 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 79.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 540.

Güvende Kal Genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı 912.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 5955.

Güneyde binlerce test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 815 test neticesinde 100 yeni vaka belirlendi. Ölenlerin 60 ve 82 yaşlarında 2 hasta olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, ölü sayısı 356’ya, vaka sayısı ise 72 bin 11’e yükseldi.