‘Yatırımcı’ olması cezasını hafifletti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Mart ayı içerisinde düzenlenen operasyon sonucu 190 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Öncel Alirızaoğlu hakkındaki dava dün sonuca bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 15 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın ülkede yatırımcı statüsünde bulunmasının hafifletici etken olarak değerlendirildiği belirtildi.



Sanığın denetimli serbestlikten yararlanmak istediği ancak ele geçirilen uyuşturucu miktarının yasal oranı aştığı kaydedildi.

Miktar çok fazla

Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, 8 Mart 2021 tarihinde, sanığın tasarrufunda toplamda 190 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini anımsattı.

Şenol, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğunu ve şahsi kullanım amaçlı olmadığının aşikar olduğunu vurguladı. Heyet Başkanı Fatma Şenol, miktardan dolayı sanığın Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanamayacağına dikkat çekti.

Uyuşturucu miktarının külliyatlı olması nedeniyle sanığa hapislik dışında ceza takdir edilemeyeceğini belirten Şenol, ülkemizde yatırımcı olmasının, lehinde hafifletici husus olarak değerlendirildiğini ifade etti. Heyet Başkanı Fatma Şenol, oy birliği ile sanığa 15 ay hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini açıkladı.