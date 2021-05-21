Kuzeyde 20, güneyde ise 77 vaka 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 6 bin 618 test neticesinde 17’si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise günlük vaka sayısı uzun bir aradan sonra 100'ün altına düştü. Güneyde 77 vaka tespit edilirken, 2 can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 bin 618 test yapıldığını ve 17’si yerel 20 pozitif vakaya rastlandığını, 56 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakalardan 4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

Güvende Kal uygulamasına ilişkin güncel rakamların da paylaşıldığı açıklamada, son 24 saat içerisinde 111 bileklik takıldığı ve 74 bilekliğin takibinin sonlandırıldığı açıklandı

Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa: Haspolat-3, Sanayi Bölgesi-1.Girne: Girne Merkez- 2, Alsancak-3, Çatalköy-1, Doğanköy-1, Lapta-1, Karaoğlanoğlu-1, Karakum-2.Güzelyurt: Aşağı Bostancı-1, Kalkanlı-1.

Güneyde rekor düşüş

Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısı uzun bir aradan sonra 100'ün altına düştü.

Son 24 saatte Coronavirüs’ten 2 can kaybı meydana geldi, 77 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; dün yapılan 49 bin 364 testten 77'si pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 71 bin 610'a yükseldi. Bugün 2 kişi daha hayatını kaybederken, Coronavirüs kaynaklı can kayıpları 350'ye ulaştı. Dün itibarıyla tedavi gören hasta sayısı 134, durumu ciddi olanların sayısı 48 olarak verildi.