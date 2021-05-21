Olumlu adım

Başbakan Hamza Ersan Saner, bu Pazar gününden itibaren büyük tepki toplayan sokağa çıkma yasağının kalkacağını söyledi. Diğer günlerdeki kısıtlamaların Pazar gün için de geçerli olacağını ifade eden Saner, “Bakanlar Kurulu bugün bu yönde bir karar alacak” dedi. Başbakan Saner, Bakanlar Kurulunda alınacak bir başka önemli kararı da “10 Haziran'dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişiler KKTC'ye karantinasız gelebilecek” sözleriyle açıkladı. Saner, söz konusu uygulamanın 3 Haziran tarihine çekilmesi için de çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Başbakan Ersan Saner, BRT’ye yaptığı açıklamada önümüzdeki pazardan itibaren tam sokağa çıkma yasağının söz konusu olmayacağını ifade etti.

Saner, diğer günlerde söz konusu olan kısıtlamaların Pazar gün için de geçerli olacağını açıkladı.

Başbakan Saner, bugün Bakanlar Kurulunda bu yönde karar alınacağını söyledi.

Geçiş noktalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Saner, Kıbrıs’ın güneyinde vakaların henüz azalmadığını belirtti.

Sınır kapılarıyla ilgili henüz karar yok



Saner, geçiş noktalarının henüz açılmayacağını ifade ederek, Güney Kıbrıs’ta vakaların azalması durumunda tüm sınır kapılarını açmaya hazır olduklarını vurguladı.Başbakan Saner, "Güneyin kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz. Turuncu kategoriye düşer düşmez kapıları açmaya hazırız" dedi.

10 Haziran'da turizm adımı

Başbakan Saner 10 Haziran'dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC'ye karantinasız gelebileceğini söyledi. Başbakan Saner 10 Haziran’dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC’ye karantinasız gelebileceğini söyledi.

Saner, ülkelerin belli kriterlere göre listeleneceğini, kırmızı listede olan ülkelerin dışında kalan ülkelerden, çift aşılı olan kişilerin PCR testlerini yaptırarak, adaya gelebileceğini ifade etti.

Başbakan, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek listelerin açıklanacağını kaydetti.

Saner, söz konusu uygulamanın 10 Haziran’da olacağını, ancak 3 Haziran tarihine çekilmesi için de çalışmaların yapıldığını kaydetti. Saner ayrıca ülkeye karantinasız gelecek olan kişiler için QR kod uygulaması yapılacağını da söyledi. Başbakan Saner, restoren ve marketlerin kapanış saatinin de uzatılacağını belirtti.

Aşıyla ilgili de açıklama yapan Saner, Türkiye ile görüşmeler yapıldığını, önümüzdeki günlerde aşıyla ilgili güzel haberler vereceğini söyledi.