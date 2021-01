Kuzeyde 21, güneyde 241 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 21, Güney Kıbrıs’ta ise 241 yeni vaka ve 3 can kaybı yaşandı. Türkiye'de de 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzeyde 24 saatte toplam 2 bin 422 test yapıldı. Testler sonucu 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı. Tedavi gören, 27 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakardan 2’sinin hava yolu ile ülkeye geldiğini kaydetti. Bakan Pilli, vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti. Pilli’nin açıklamasına göre; Corona’da son durum şöyle: Yapılan toplam test sayısı: 361.295, toplam vaka sayısı 1850, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1602, tedavisi devam eden vaka sayısı 237, pandemi merkezindeki hasta sayısı 52, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı182, toplam kaybedilen hasta sayısı 11, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte Coronavirüs kaynaklı 3 can kaybı daha gerçekleşirken, 241 yeni vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 166'ya yükselirken, toplam vaka sayısı da 28 bin 365'e ulaştı.

Rum kesiminde şu an 202 kişinin Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü ve bunların 59'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Türkiye'de 8 bin 962 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 yeni tip Coronavirüs testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 9 bin 11 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Test sayısı 26 milyon 899 bin 442'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, vefat sayısı 23 bin 495, ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 11:49