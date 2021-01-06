1980’lerden gelen vatka şıklığı 

Geçmiştekinden daha iddialı bir şekilde giyim trendlerine merhaba diyen vatka modası, bayanların bu yıl en çok tercih ettiği giyim parçalarında da yer alıyor. Özellikle vatkalar geçmiş yıllarda sade ve zarif elbiselerdeki kullanımı ile dikkat çekiyor olsa da 1980’li yıllardan aldığı güçle günümüzün spor şıklığını da tamamlar niteliğe sahip oluyor. Genellikle ceket, gömlek ve elbise gibi klasik giyim parçalarının akışkan denilebilecek kumaş yapısında kullanıldığı görülen vatkalar, 2021'de değişmeyecek olan trendlerden biri… İşte markaların öne çıkan vatkalı kıyafet modelleri...