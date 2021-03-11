Bir çınar göçtü

Lefke’nin sembol isimlerinden biri olan Fedai Ferit (91), dün sabah yaşamını yitirdi.

Ferit’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ferit’in ölümü sevenlerini ve Lefke halkını yasa boğdu. Ferit’in cenazesi, yurt dışı görevde olan kızının ülkeye gelmesinin ardından, önümüzdeki günlerde Lefke’de toprağa verilecek.

Ömrünü Lefke’ye adadı

Fedai Ferit, 35 yıl Lefke Belediyesi'nde çalışmış, belediyede yıllarca müdürlük yapmış, Lefke sivil toplum örgütleri yönetiminde yakın döneme kadar aktif olarak görev yapmıştı. Eşini yıllar önce kaybeden Ferit, biri KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit olmak üzere biri kız, diğeri erkek çocuk babasıydı.