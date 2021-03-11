9 gün geride kaldı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi sürüyor. Başbakanlık önüne kurdukları çadırlarda sabahlayan toplu taşımacıların eylemi dün dokuzuncu gününü doldurdu.

Bazı talepleri hükümet tarafından kabul edilen ancak bazı istekleri reddedilen toplu taşımacılar geri adım atmazken, dün bir Maliye Bakanı Dursun Oğuz’la görüşme gerçekleştirildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan KTTTB Başkanı Menteş Aytaç, birçok konuda anlaştıklarını ancak kendileri için en önemli nokta olan pandemi taşımacılığıyla ilgili uzlaşıya varamadıklarını söyledi.

Aytaç, 9 gündür eylem yaptıklarını, talepleri kabul edilinceye kadar devam edeceklerini belirterek, “Bazı konularda taleplerimiz kabul edildi. Ancak bizim için en önemli olan konu pandemi taşımacılığıdır. Biz yurt dışından gelenlerin ya da ülke içindekilerin karantina otellerine taşınmasında rol almak istiyoruz. Ancak bu konuda net cevap alamadık” dedi.

Aytaç, Bakan Oğuz’la bugün yeniden bir görüşme yapılacağını belirterek, olumlu bir adım atılmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.