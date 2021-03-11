‘Mülkler değer kazanır’

Kıbrıs sorununa yönelik temaslarını sürdüren DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Çözüm olursa Rum ekonomisi çökecek” diyen fanatik Rumlara sert tepki gösterdi. Kuzeyde kalan Rum mülklerinin yaklaşık 10 milyar Euro değerinde olduğunu belirten Neofitu, çözüm sonrasında ekonominin şahlanacağını söyledi.

Neofitu şöyle dedi:

“Kıbrıslı Rumların işgal bölgelerindeki malları tahmini 8-10 milyar Euro civarındadır, daha çok da olabilir ama ben 10 milyar diyeceğim. Bugün maalesef yüzbinlerce kişinin mallarının değeri sıfırdır. Bir bankaya gidip taşınmazlarını ipotek edemezler çünkü değeri tayin edilemiyor. Aynı zamanda özgür bölgelerdeki Kıbrıs Türk mallarını da kullanmak için bulunduruyorlar, sahibi değiller.

Ne Baflılar, ne Limasollular Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte fiyatların düşeceğinden korksun. Çözümle birlikte siyasi belirsizlik ortadan kalkacak. Birleşik Avrupa içerisinde birleşik bir Kıbrıs olacak, Kıbrıs’ın tamamında her şeyin olduğu gibi gayrı menkulün değeri de yükselecek. Arazi inkişafının Kıbrıs ekonomisi için ne denli önemli olduğundan söz ediyoruz. 5, 10 veya 20 katlı gökdelenler inşa ettiğimizi, bunlar için binlerce kişinin çalıştığını, Maraş’ın yeniden imar edilmeye başlandığını hayal edin. Ekonomiye milyarlarca Euro girecek.”

Alihtia haberi “Averof: Çözümle Çökmeyeceğiz, Türkleşmeyeceğiz” başlığıyla aktardı.

Neofitu’nun KKTC’deki temaslarına yarın eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile devam edecek.