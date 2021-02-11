İlk dozlar vuruldu

Coronavirüs’le mücadelede ön saflarda yer alan meslek gruplarından biri olan polislerin aşılanmasına dün itibarıyla başlandı.

Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen aşı çalışmasında gönüllü olan polis memurlarının birinci doz aşıları vuruldu. Ülke genelinde eş zamanlı başlayan aşılamanın 12 Şubat’a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 11:26