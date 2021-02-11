Rögara girdi

Suna ERDEN

Soygun suçundan tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevi’nden rögara saklanarak kaçmayı başaran eski polis müfettişi Rus uyruklu Alexander Satlaev’in kolayca firar etmesi eleştirilere neden oldu.

Satlaev’in basit bir yöntemle kaçması cezaevindeki güvenlik açığını gözler önüne sererken, firariyi yakalamak için yapılan çalışmalar dün de devam etti.

Dikmen ve Ciklos’ta önceki gün yapılan aramaların ardından Lapta’da operasyon düzenleyen polis her yeri didik didik aradı.

Çevik Kuvvet, Adli Şube, Trafik ekiplerinin aramalarına gardiyanlar da eşlik etti. Lapta’daki aramalarda eğitimli köpek ve dorone de kullanıldı.

Son iki gündür hummalı şekilde süren arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, bazı ipuçları bulundu.

Ayağına sardığı bez parçası bulundu

Elde edilen bilgilere göre; önceki gün 18.00-24.00 saatleri arasında Dikmen ve Ciklos mevkiinde yapılan aramalarda firarinin saklandığı kuytu oyuk ve su içtiği şişe bulundu. Ayrıca firar ederken ayakkabısını düşüren sanığın ayağına bağladığı bez parçası da Ciklos’ta tespit edildi. Yapılan aramalarda kalabalık polis ekibinin yanı sıra özel eğitimli köpek de yer aldı. Argento isimli köpeğe firarinin ayağına bağladığı bez parçası koklatıldı. Ciklos bölgesinde gece yarısına kadar süren arama sonuçsuz kalırken, ekipler oluşan sis nedeniyle operasyona ara verdi.

Lapta didik didik arandı

Firarinin Lapta’da görüldüğüne dair ihbar üzerine ise dün sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı. Çevik Kuvvet, Cürümleri Önleme Şubesi, Adli Şube ve trafik ekiplerinin yer aldığı aramalarda yine eğitimli köpek Argento da yer aldı. Daha güneş doğmadan Lapta bölgesinde başlayan ve ikinci vaktine kadar süren aramalar da sonuçsuz kaldı. Dağlık ve ağaçlık alanda saatlerce süren aramalarda Dorone de kullanıldı. Firarinin gizlenebileceği dere yatakları, inşaatlar, atıl durumda bulunan gemiler kontrol edildi.

Kılıktan kılığa giriyor

Firarinin kaçışı ülkesinde de gündem olurken, Rus medyasında yer alan haberlere göre; seri tecavüzden hükümlü olan Alexander Satlaev’in kılıktan kılığa girdiği, tehlikeli olduğu bildirildi. Alexander Satlaev’in kadın kılığındaki bir fotoğrafını paylaşan Rus basını, 4 kadına tecavüz ettiğini, 7 girişiminin de sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Nasıl firar etti

İddialara göre; 8 Şubat 2021 tarihinde kaçan Alexander Satlaev, cezaevi içerisinde rögara girip saklandı.

Satlaev, yemek arabasının cezaevine giriş yaptığı sırada kapının açılmasını fırsat bilerek bulunduğu yerden çıkıp, koşarak kaçtı.

Alexander Satlaev, Dikmen’e yaklaştığı esnada sabit kontrol merkezinde bulunan polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Firari, buradan da bir ayakkabısının ayağından çıkmasına rağmen koşarak gözden kayboldu.

Neden cezaevindeydi

Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Alexander Satlaev’in 22 Eylül 2019 tarihinde, Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında, H.K. isimli kadının arkasına gizlice geçtiği ve boğazını sıkıp bayılttığı belirtilmişti. Sanığın daha sonra içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı alarak kaçtığı kaydedilmişti.

Sanığın Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği, 7 kadına karşı da girişimde bulunduğu belirtilmişti. Soruşturmanın ardından sanık, 4 Ekim 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.