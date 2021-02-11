Yeni bir sayfa

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Artık iki devletli çözümden başka, Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, Kıbrıs meselesinin, Türk ve Kıbrıs halklarının ortak davası olduğunu vurgulayarak Rum tarafının kanlı saldırılarıyla tırmanan sıkıntıların, tüm çabalara rağmen kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulamadığını ifade etti.

Ada'daki iki taraf arasında 1968'de başlayan Türk tezinin yerel özerklik şeklinde ortaya konduğu ilk görüşmelerin 1971 yılı sonuna kadar sürdüğünü anımsatan Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan'ın da katılması ile devam eden görüşmelerin, 15 Temmuz 1974'de yaşanan Rum-Yunan darbesiyle son bulduğunu belirtti.

“Yok böyle yağma"

Kıbrıslı Türklerin can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında 1983 yılında KKTC'nin kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte de müzakereler kesintili de olsa hep devam etti. Egemenliğini Ada'nın kuzeyine de yaymaya çalışan bir politika izleyen Rum tarafı, müzakerelerde devlet yapısını bu doğrultuda şekillendirmek istedi. Rumlar, Türk tarafının buna razı olmamasını da çözümsüzlüğün sebebi olarak göstermeye çalıştı. Halbuki 1960'larda Kıbrıs Türk tarafına otonomi hakkı bile tanımayan Rumlardır. 1970'li yıllarda iki kesimli, iki toplumlu federasyonu kabul etmeyen yine Rumlardı. Avrupa Birliği üyeliği perspektifi güçlenince federasyon fikrini savunur görünen Rumlar, asıl niyetlerini daha sonra ortaya serdiler. Amaçları bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının elde edebileceği hakları, Türkiye'nin üye olmadığı bir Avrupa Birliği içinde kolaylıkla aşındırarak adayı tek başlarına yönetmekti. Yok, böyle yağma."

Hiçbir zaman sözlerinde durmadılar

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ile Davos'ta bu işi konuştuklarını anlatan Erdoğan, Annan'ın "Ben dört kez bu işe giriştim, bunu başaramadım. Şimdi de bunu başaramayabilirim. Eğer bana siz söz verirseniz, ben bu işe girerim." dediğini aktardı.

Annan'a, "Türk tarafından, garantör ülke olarak Türkiye'den olumsuz bir şey kesinlikle görmeyeceksiniz. Biz, her zaman bu işte bir adım önde olacağız." dediğini dile getiren Erdoğan, "(Peki) dedi, başladık. Toplantılarımızı İsviçre'nin bir dağ yamacındaki Bürgenstock'ta sürdürdük. Ve toplantılara katılıyoruz. Yunanistan tarafı aynı şekilde katılıyor. AB'den temsilciler var. Bir Alman olan Verheugen bu toplantılara gözlemci olarak katıldı. Bu çalışmalarımızı sürdürdükten sonra sonunda yine onlar kayış attı, Rumlar." dedi.

Kofi Annan'ın "Ben söz verdim, buradan bu işi bitirmeden ayrılamayız." dediğini belirten Erdoğan, referanduma gidildiğini, Kıbrıs Türklerinin bu işe yüzde 75 "evet" demesine rağmen, Rumların yüzde 65 "hayır" dediğini anımsattı.

Erdoğan, bütün bunlara rağmen Güney Kıbrıs'ın AB'ye alındığına, KKTC'nin alınmadığına dikkati çekerek "İşte bunlar tek millet. Hiçbir zaman sözlerinde durmadılar. Bundan sonra da durmayacaklar." diye konuştu.

Bu şekilde masaya oturamayız

"Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşebileceği" açıklaması yaptığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu açıklamayı yapıyorum, bir de baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. İstişari toplantılar, eski adıyla istikşafi toplantılar başlasın dedik ve geçen hafta İstanbul Dolmabahçe'de başlatıldı. Şimdi ikincisi Atina'da yapılacaktı, Miçotakis şimdi meydan okudu. Sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil.”

Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta geniş bir çalışmayı başlatacağız

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta inşallah geniş bir çalışmayı başlatacağız. Bu çalışmalarla Kuzey Kıbrıs'ı inşallah süratle yeniden çok daha farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Maraş bölgesinden tutunuz ta Dipkarpaz'a kadar inşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, belediyelerimiz aynı şekilde, hepsi birlikte burada yoğun bir çalışmanın içine gireceğiz. Kuzey Kıbrıs'ı çok modern bir devlet olarak hayata katacağız." dedi.

“Artık o iş bitmiştir”

Ada'daki Türk toplumunu yok sayan Rum ve Yunan zihniyetinin 50 yıldır müzakereleri başarısızlığa mahkum etmesi karşısında, eski çözüm formüllerini tekrar konuşmanın anlamının kalmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık o iş bitmiştir. Kıbrıs meselesi, yeni dönemin ruhuna uygun şekilde, artık çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmalıdır. Bundan sonra Kıbrıs'ta konuşulabilecek tek konu, iki devletli çözümdür. Kıbrıs konusunda masaya oturulacaksa ancak bu şartlarda oturulabilir, aksi takdirde herkes kendi işine bakacaktır."