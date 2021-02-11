Soruşturma bitmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonda tutuklanan Elvis Nso Eyong hakkındaki soruşturma devam ediyor. Operasyonda 7 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, 6 Şubat 2021 tarihinde saat 12.40 raddelerinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinin kapalı oto parkında zanlının tespit edildiğini söyledi. Polisi görmesi üzerine koşarak kaçan zanlının elinde tuttuğu kâğıt parçalarını yakındaki bir restoranın avlusuna attığını ancak kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildiğini belirten Kavaz, üzerinde yapılan aramada 2 adet renkli kâğıt parçasına sarılı 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlatan Kavaz, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre istedi. Yargıç, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.