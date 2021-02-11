Hastaneye yetişemedi

Emekli polis memuru Çimen Önöral 61 yaşında hayata veda etti. İnönü’de yaşayan Önöral’ın önceki gün saat 14.00 sıralarında evinde rahatsızlandığı, eşi tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bir sırada yolda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yapılan otopsi sonucu Önöral’ın kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Önöral, dün İnönü Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.