Müthiş bir tanıtım

Forbes’e göre Kuzey Kıbrıs dünyanın en çekici sahil bölgeleri arasında

Müthiş bir tanıtım
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Dünya çapında milyonlarca okuru bulunan ünlü Forbes dergisi, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’in emlak yatırımı yapılabilecek dünyanın en çekici 5 deniz kıyısı bölgesi olarak gösterdi. Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize’den övgüyle söz edildi.
   Fileleftheros, Kathleen Peddicord tarafından kaleme alınan yazıda, KKTC için Kuzey Kıbrıs ifadesi kullanılırken, Güney Kıbrıs bu duruma tepki gösterdi.
  Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “geçmişte benzer durumlarda yapıldığı gibi bunda da gerekli girişimlerde bulunulmaktadır” denildi. 

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 12:35
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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