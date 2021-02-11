Altyapı projeleri gündeme geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu ziyaret etti. Beraberindeki heyeti Sennaroğlu'na tanıtan Oktay, görüşmede, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerini Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de vatandaşlara yansıtmak istediklerini söyledi.

Oktay, dijital dönüşümle özellikle salgın dönemindeki kamu hizmetlerinin ve özel sektörün işlerinin çok daha rahat yürütülmesinde kritik önemde olduğunun görüldüğünü kaydetti. Oktay, bu tecrübeyi hükümetin talebi doğrultusunda KKTC ile de paylaşmak istediklerini bildirdi.

“Özellikle yapmak istediklerimiz arasında yapısal dönüşümler çok önemli” diyen Oktay, “bu yapısal dönüşümlerin gerçekleşeceği yer de burasıdır. Sizden bu beklentimizi bir kez daha ifade etmek üzere yine buradayız” ifadelerini kullandı.

Sennaroğlu: Dijital çağı yakalayacağız

Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sennaroğlu, planlanan E-devlet Projesi ile Kuzey Kıbrıs’ın dijital çağı yakalayacağına inandığını söyleyerek, “Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde Anavatan Türkiye’nin mali katkısı Kuzey Kıbrıs’ın kendi ayakları üzerinde durması açısından hayati önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.