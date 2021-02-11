30 gün içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de son iki ayda emlakçı olduğunu söyleyerek, ev kiralamak isteyen 6 kişiyi kandıran Abdullah Yücebaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada Yücebaş’ın iki kişiden 15, dört kişiden 13 toplam 28 bin TL sahtekârlıkla temin ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 31 Aralık 2020 ve 13 Ocak 2021 tarihleri arasında Girne’de rastgele bir apartman seçip, kiralık ev arayan şahıslara gösterip, boş daireler olduğunu söyleyerek, önce iki kişiyi kandırdığını söyledi.

Polis, zanlının iki şahıstan kiralık ev için toplam 15 bin lira aldığını belirtti. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada 2021 yılı Ocak ayı içerisinde de 4 kişiyi daha kandırdığını, onlardan da toplam 13 bin lira aldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, bir firma tarafından kendisine emanet edilen makbuzları doldurup şahıslara yaptıkları ödeme karşılığı vererek, sahte belge düzenleme tedavüle sürme suçunu da işlediğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 'emanetçi tarafından sirkat, sahtekârlıkla para temini, sahte belge düzenleme sahte belgeyi tedavüle sürme ve izinsiz emlakçılık yapmak' suçlarından yargılanmak üzere 30 gün süreyle cezaevine gönderdi.