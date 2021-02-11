Harika projeler var

Kuzey Kıbrıs’a iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iç ve dış sorunları ele aldıklarını belirten Oktay, KKTC’nin ekonomik yönden güçlendirilmesi için kararlı adımların atılacağını söyledi.

İki günlük ziyaret boyunca Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İletişim Başkanı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı, ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyla KKTC’de önemli temaslarda bulunacaklarını dile getiren Oktay, heyetteki katılımcılara bakıldığında görüşme gündeminin tahmin edilebileceğini kaydederek “Harika projelerle geldik. İnşallah onları da sonuçlandıracağız” dedi.

Türkiye ve KKTC arasındaki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin çok daha ileri seviyeye götürülmesi, güçlendirilmesi ve Covid-19’la mücadeleyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Oktay, bugünkü görüşmelerin sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Federasyon zaman kaybı

Kıbrıs sorununa da değinen Oktay, iki devletli çözümden başka çıkış yolu olmadığını kaydetti.

“Artık gerçeklerle yüzleşme vakti geldi” diyen Oktay, adada rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı toplumun, devletin, demokrasinin olduğunu ifade etti. Oktay, artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacağını dile getirdi.

Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini dile getiren Oktay, Kıbrıs Türk halkının da Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçerek bu iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti ve tüm tarafların bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Oktay, “Bu saygıyı görmediğimiz yerde biz Türkiye olarak gerekeni yaparız. Bunu da herkes böyle bilmeli” dedi.

Tatar’la görüşmesinde “Başta milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’e dair son gelişmeleri ele aldık” diyen Oktay, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili bir tamamen bir ve beraber olduklarını, fikir birliği içinde olduklarını, çok net bir dayanışma içinde olduklarını da memnuniyetle gördüklerini ifade etti.

Tatar: Çeşitli projeleri ele aldık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükseltecek çeşitli projeleri ele aldıklarını açıkladı.

Tatar, Lefkoşa Çevre Yolu projesinin tamamlanması konusunu da görüştüklerini belirterek, bu gibi altyapı projeleri en kısa zamanda tamamlayarak, ülkenin altyapısının geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altyapısının bir ileri noktaya taşınması ve halkımızın güvenliği, refahı ve daha müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi için tüm bu projeler ele alınmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi KKTC’de de sıkıntılar yaşanmakta olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin salgınla mücadelede her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu söyledi.

Tatar şöyle devam etti: “Ülkede şu an ikinci dalgayı göğüslemeye çalışıyoruz. Bir takım yasaklarımız vardır. Benim başbakanlığım dönemde olduğu gibi, bu dönemde de Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, gerek aşı konusunda gerek diğer hususlarda Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir.”

5+1’de düşüncelerimizi ifade etme fırsatı bulacağız

Kıbrıs konusuna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Kıbrıs konusunda çok yoğun bir döneme girildiğini ifade ederek, kendisinin çeşitli yabancı misyon şefleriyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği yetkilileri ile sürekli görüşme içerisinde olduğunu söyledi.

Mart ayının sonuna doğru gayrı resmi 5+1 Kıbrıs toplantısının düzenleneceği yönünde kendisine bilgiler ulaştığını ifade eden Tatar, “Bu toplantında Kıbrıs Türk halkının iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanı olarak düşüncelerimizi ifade etme fırsatı bulacağız. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki biz Türkiye Cumhuriyeti ile bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliği içinde aynı noktadayız” dedi.