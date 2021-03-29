Kuzeyde 35, güneyde 326 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 35, Güney Kıbrıs’ta 326 vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Kuzeyde son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 78 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tespit edilen 35 vakadan 17’sinin yerel vaka olduğunu açıkladı. Bakanlık, iyileşen 36 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yerel vakalardan 7’sinin Lefkoşa, 4’erinin Mağusa ve Girne, 2’sininse İskele bölgesinden olduğunu duyurdu.

18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-1, Gönyeli -1, Hamitköy-1, Yenişehir-1, K.Kaymaklı-1, Dilekkaya-1, Surlariçi-1

Girne Merkez-1, Alsancak-3

Gazimağusa Merkez- 1, Kaliland Bölgesi-1 /Görneç- 2

İskele Boğaz-2.

Toplam test sayısı 723 bini aştı

Covid-19 genel durumu ise şöyle: Yapılan toplam test sayısı 723.656, toplam vaka sayısı 4295, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 3839, tedavisi devam eden vaka sayısı 431, pandemi merkezindeki hasta sayısı 61, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 367, toplam kaybedilen hasta sayısı 25, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte toplam 55 bin 90 test yapıldı, 326 vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden iki kişiden birinin 69 yaşında bir kadın ve 74 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hastanelerde tedavi altında bulunan 196 kişiden, 52’sinin de durumunun ağır olduğu aktarıldı.