Kuzeyde 6, güneyde 254 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6, Güney Kıbrıs’ta 254 yeni vaka tespit edildi; bir can kaybı daha oldu. Türkiye’de ise son bir yılın rekor vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve Türkiye’de günlük Corona tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 338 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını ve 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yoluyla ülkeye geldiğini belirtti. Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19’da son durum şöyle; Yapılan toplam test sayısı 258 bin 62. Toplam vaka sayısı bin 68. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı bin 7. Tedavisi devam eden vaka sayısı 56. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 5. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 51. Toplam kaybedilen hasta sayısı 5. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok.”

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle bir can kaybı daha meydana geldi, 254 de yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kronik rahatsızlıkları bulunan 82 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri meydana gelen can kayıpları 47'ye ulaştı.

Dün yapılan toplam 11 bin 986 test sonucunda 254 yeni vaka saptandı.

Testlerin 5 bin 555'i rapid (hızlı) test ve toplam günlük vakaların 97'si rapid testle saptandığı kaydedildi. Güneyde toplam vaka sayısı 9 bin 453'e ulaştı.

Türkiye'de kritik artış

Türkiye'de ise son 24 saatte 162 bin 231 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi, 161 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık Corona tablosunda semptom göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların da yer alacağını ifade ederek, Türkiye’de son 24 saat içinde toplam 28 bin 351 vakanın tespit edildiğini açıkladı. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşandığını söyleyen Bakan Koca, "Salgında yüzde 50'nin üstünde artış olan 15 ilimiz var" dedi.

28 bin 351 vakayla birlikte Türkiye, dün Avrupa’da en yüksek vaka sayısını bildiren ülke oldu.

Ayrıca son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973'e ulaştı. Vefat sayısı 12 bin 672, ağır hasta sayısı 4 bin 543, aktif hasta sayısı 66 bin 675 oldu.