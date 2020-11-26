Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir markete pencereden giren Emrah Turgal, 300 TL madeni para, 550 TL değerinde erkek, 475 TL tutarında da altın kadın yüzüğü ve çok sayıda sigara çaldı. Zanlı marketi soyduktan sonra da güvenlik kamerası kayıt cihazını da söküp aldı. Ancak zanlı çevre güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Tutuklanan zanlının 2018 yılında benzer suç işlediği ve yargılanmak üzere teminata bağlandığı, davasının ise halen askıda olduğu açıklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 21 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Bektaş Şaşkara’ya ait markete pencereden girdiğini söyledi.

Polis, içeri giren zanlının muhtelif sayıda karton sigara, 300 TL madeni para, 550 TL değerinde erkek altın yüzüğü, 475 TL altın kadın yüzüğü ve markası meçhul güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldığını anlattı.

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının incelenen çevre güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandığını aktardı.

Polis memuru, hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 2018 yılına ait benzer bir davasının askıda olduğunu ve teminat altında yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.