Karya Kralı Hekatomnos'un anıt mezarının bulunduğu bölgede defile sergilendi

Soylu destek verdi

Karya Kralı Hekatomnos'un anıt mezarının bulunduğu bölgede defile sergilendi

Muğla'nın Milas ilçesindeki Karya Kralı Hekatomnos'un anıt mezarının bulunduğu Uzunyuva Arkeopark alanında, yöresel desen ve figürlerle hazırlanan özel kıyafet koleksiyonu defilesi sergilendi. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklediği Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği Başkanı Bahar Kastan önderliğinde hazırlanan "Muğla'dan Mardin'e Mardin'den Trabzon'a Medeniyetler Buluşması" projesi; İŞKUR, Köprübaşı, Milas, Yeşilli kaymakamlıkları, Maçka, Sürmene belediyeleri ile halk eğitim merkezleri ortaklığında sürdürülüyor.
Proje tasarım ve kreatif direktörü Siber Becanoğlu koordinatörlüğünde Muğla, Mardin ve Trabzon illerinin kültürel değerleriyle harmanlanarak kadınlar tarafından atölyelerde hazırlanan 60 parçadan oluşan özel kıyafet koleksiyonunun 20 parçalık ilk serisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren 2 bin 400 yıllık Hekatomnos Anıt Mezarı'nın yer aldığı Uzunyuva Arkeopark Alanı'nda defileyle sergilendi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar, LAÜ heyetini çalışmalarından dolayı kutladı
Tatar, LAÜ heyetini çalışmalarından dolayı kutladı
  1. EĞİTİM

banner471

banner459

banner472

banner460