İlk durakları Larnaka oldu

Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının yolu yine Kıbrıs’a düştü. Her yıl Kasım ayında daha sıcak iklim ve yiyecek bulmak için Kıbrıs’a göç eden flamingoların ilk durağı Güney Kıbrıs oldu.

Göç eden flamingoların ilk partisi Larnaka’daki Tuz Gölüne ulaştı.

Kuş gözlemcileri ve birçok kişi flamingoları izlemek ve fotoğrafını çekmek için göle akın etti.

Kıbrıs’a göç edecek flamingo sayının önümüzdeki günlerde artması beklenirken, ikinci durakları

Gazimağusa'daki Gülseren göleti olacak.