Sevenleri şokta

Lefkoşa’da Arasta Çarşısı esnaflarından biri olan 52 yaşındaki Kaan Yüncü dün yaşadığı apartmanın çatı kısmından düşerek hayatını kaybetti. Yüncü’nün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir ruhsal sorunlar yaşadığı öne sürülen Yüncü’nün eşinden ayrıldığı ve Küçük Kaymaklı bölgesinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; dün saat 16.30 sıralarında Kaan Yüncü, Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşamakta olduğu apartmanın çatı kısmından düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, detaylı inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturma ve alınan ifadeler sonucu Yüncü’nün 3 katlı apartmanın çatı kısmından atlayarak yaşamına son verdiği tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Kaan Yüncü, 20 yılı aşkın bir süredir Arasta bölgesinde esnaflık yapıyordu.