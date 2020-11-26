Tavla turu başladı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 9 turdan oluşacak 2020-2021 KKTC Tavla Turunun 1. Turu olan 2. Noyanlar Modern Tavla Turnuvası 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 6 değişik bölgeden (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Türkiye ve Norveç) toplam 58 oyuncu katılımı ile yapılmıştır. Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için Noyanlar Royal Sun Tesislerinde yaklaşık 22 saat mücadele ettiler.

Ana Aktivite Kategorisinde toplam 51 oyuncu mücadele etmiş olup Ana Aktivite Kategorisinin finali Girne bölgesinden Hasan Kutay ile Gazimağusa bölgesinden Deniz Kızılbora arasında oynandı. Yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika süren final karşılaşmasını 11-9’luk skor ile Girne bölgesinden Hasan Kutay kazandı ve 2020-2021 KKTC Tavla Turunun Gazimağusa ayağının ilk şampiyonu oldu, Deniz Kızılbora ise turnuva ikinciliğini elde etti. Ana Aktivite kategorisinde üçüncülüğü Gazimağusa bölgesinden Mahmut Akın alırken dördüncü ise Lefkoşa bölgesinden Salih Kayalı oldu.

Son Şans Kategorisinde toplam 31 oyuncu mücadele etmiş olup Son Şans Kategorisinin finali Gazimağusa bölgesinden Burak Yahat ile Türkiye’den İsmail Güçlü arasında oynandı. Yaklaşık 50 dakika süren final karşılaşmasını 7-4 lük skor ile Gazimağusa bölgesinden Burak Yahat kazanarak bu kategorinin şampiyonu oldu.

Danışman Çiftler Kategorisinde toplam 16 takım mücadele etmiş olup Danışman Çiftler finali Gazimağusa bölgesinden Hasan Doğan-Ahmet Karahasan ikilisi ile yine Gazimağusa bölgesinden Serkan Paşa-Hasan Yahi ikilisi arasında oynandı. Yaklaşık olarak 1 saat süren final karşılamaşını 9-7 lik skor ile Hasan Doğan-Ahmet Karahasan ikilisi kazanarak Danışman Çiftler kategorisinin şampiyonu oldular.

1-Puan Kategorisinde ise toplam 64 katılım olup 1-Puan Kategorisinin finali Gazimağusa bölgesinden Tuğkan Arkar ile yine Gazimağusa bölgesinden Eray Yapıcıoğlu arasında oynandı ve bu kategorinin şampiyonu Gazimağusa bölgesinden Tuğkan Arkar oldu.

5 sayıdan oluşan Mini Turnuvalarda ise Gazimağusa bölgesinden Tolga Başman, Zihni Altunç ve Hüseyin Kilili başarılı olup ödüllendirildi.

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği Başkanı Niyazi Ünlütürk yaptığı açıklamada “Noyanlar Şirketler Grubu ile Royal Sun Restaurant destekleri ile gerçekleştirilen 2. Noyanlar Modern Tavla Turnuvası’nda özellikle Noyanlar Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Noyan’a turnuvamıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür eder, yine turnuvada organizasyonumuza yardımda bulunan Sual Tatlısulu’ya teşekkür eder ve aynı zamanda turnuvamıza gösterdikleri ilgiden dolayı da turnuvamızda yer alan tüm tavlasever oyuncularımıza da çok teşekkür ederiz” dedi.