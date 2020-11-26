Ani kriz geçirdi

Mühendislik fakültesinde okuyan 22 yaşındaki Fatih Erdoğan hayatını kaybetti

Ani kriz geçirdi

Türkiye’nin Samsun ilinden Kuzey Kıbrıs’a gelen ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde elektrik, elektronik mühendisliği fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan Fatih Erdoğan, 22 yaşında hayata veda etti.
Elde edilen bilgilere göre; Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yaşayan Erdoğan dün sabaha karşı 04.00 sıralarında aniden fenalaştı. Erdoğan, hastaneye kaldırılamadan yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdoğan’ın cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdoğan’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedilirken, kalp krizi şüphesi bulunduğu öğrenildi.
Erdoğan’ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından memleketi Samsun’a götürüleceği bilgisi elde edildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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