Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediye sınırları içinde yer alan okul ve köy kadın kurslarını ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; Karavezirler, ziyaretlerde öğretmenler gününü de kutladı.

Ali Karavezirler, 2 buçuk yıllık görev süresinde, Değirmenlik Belediyesi olarak eğitimin, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin yanında olduklarını söyledi. “Biz bir aileyiz noktasında, hep birlikte, bu bölgeyi daha ileriye sizlerle birlikte taşıyacağız” şeklinde konuşan Ali Karavezirler, öğretmenlerin tek bir gün değil, her gün çok önemli olduğunun altını çizdi.