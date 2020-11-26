Suç ortağı aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır paketlenmiş eroin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Erkan Yeşilyalya hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada aranan bir kişi olduğu, uyuşturucu maddeyle ilgili analiz raporu beklenildiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Erkan Yeşilyalya’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen bin 200 TL, 200 dolar ile 72 adet pakete sarılı toplam 25 gram eroin bulunduğunu söyledi.

Polis, ikametgâhta yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen 2 adet hassas terazi ve bir poşet içerisinde yaklaşık 50 gram eroin türü uyuşturucu madde ile üzerinde kalıntı bulunan foil kâğıtlar bulunarak emare yapıldığını aktardı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, aranan bir kişi ve beklenen analiz raporları olduğunu söyleyerek zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talebi kabul etti.