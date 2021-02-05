Kuzeyde 80, güneyde 116 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta yapılan 6 bin 937 test sonucu 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise 28 bin 405 test sonucu 116 yeni vaka tespit edilirken, 5 yeni ölüm kayıtlara geçti.

Güneyde günlük test sayısı kuzeyde yapılan test sayısından 5 kat fazla olurken, vaka sayısı ise neredeyse eşitleniyor.

Corona’da son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. Bakan Pilli’nin açıklamasına göre; yapılan toplam test sayısı 423 bin 022, toplam vaka sayısı 2 bin 584, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı bin 958, tedavisi devam eden vaka sayısı 612, pandemi merkezindeki hasta sayısı 145, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 454, toplam kaybedilen hasta sayısı 14, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13 oldu.



Camilerden "sokağa çıkmayın" anonsu yapıldı

Ülkemizde son günlerde artan Coronavirüs vakaları nedeni ile tedbirler artırılırken, hem devlet yetkilileri hem de sağlıkçılar tarafından mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması yönündeki uyarılara dün akşam yeni bir uygulama eşlik etti.

Ülke genelinde camilerden akşam ezanının ardından Türkçe ve İngilizce olarak "sokağa çıkmayın" anonsu yapıldı.

Güneyde 5 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 28 bin 405 test, 116 yeni vaka, 5 yeni ölüm kayıtlara geçti.

Dünkülerle birlikte ölenlerin sayısı 208’e, vaka sayısı ise 31 bin 379’a yükseldi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; dün hayatını kaybedenler 71, 73, 81 ve 86 yaşında 4 erkek ile 84 yaşında bir kadın.

Hastanelerde tedavisi süren 31’i ciddi olmak üzere 112 hasta bulunuyor.