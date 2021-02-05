Böyle olmamalı

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Faaliyetlerine izin verilen kurum ve sektör çalışanları ile ilçeler arası seyahat edeceklere her hafta PCR testi zorunluluğu getirilmesi dün büyük bir kargaşaya neden oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu ücretsiz test merkezlerine akın eden yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

Çalışan kesim test yaptırmak için dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Fuar Alanı’na akın etti.

Fuar Alanı’nda izdiham yaşandı, uzun kuyruklar oluştu. Test kiti ve sağlık personeli eksikliği yüzünden de işlemler uzarken, sosyal mesafeye uyulmadığı gözlemlendi. Sağlık ekipleri, sosyal mesafeye uymayanları zaman zaman uyarmak zorunda kaldı. Saatlerce bekleyen vatandaşlar ise endişe ve gerginlik yaşadı.

Yaşanan izdiham nedeniyle testleri durduran Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren yeni bir uygulama başlatıyor.

Gazimağusa’da uzun kuyruk

Lefkoşa Fuar Alanı gibi Gazimağusa Devlet Hastanesi de test yaptırmak isteyenlerin akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde yüzü aşkın kişi test yaptırmak için kuyruğa girdi.

Yoğunluk nedeniyle PCR testi merkezinde karmaşa yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, PCR testi sırası, hastanenin dışına, Gazimağusa-İskele anayoluna kadar taştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan birinci duyuru

Sağlık Bakanlığı, aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Lefkoşa Fuar Merkezi, Güzelyurt ve Girne’de PCR test alanlarında bulunanların testlerinin yapılacağı ancak yoğunluktan dolayı yeni kayıt alınmayacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan ikinci duyuru

Sağlık Bakanlığı gün içerisinde ikinci bir duyuru daha yapmak zorunda kaldı.

Bakanlık, ikinci bir karara kadar, ilçeler arası geçişlerde ve açık iş yerlerinde çalışanlardan haftada bir PCR testi istenmesi şartının ertelendiğini açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca önceki gün açıklanan Coronavirüs önlemleri çerçevesinde görevleri gereği ilçeler arası seyahat edeceklerden ve kapalı dönemde de hizmetlerine devam edecek sektörlerde çalışanlardan haftada bir PCR testi talep edileceği duyurulmuştu.

Vatandaşlar isyan etti

Fuar Alanı’nda yaşanan izdiham vatandaşı isyan ettirdi. Test zorunluluğundan dolayı alana geldiklerini ve kargaşayı görünce endişeye kapıldıklarını belirten vatandaşlar, “Bu izdihamın nedeni tek test merkezinin Fuar Alanı olmasındandır. Lefkoşa’da birkaç noktada test merkezi kurulabilirdi” dedi.

Ne dediler?..

Ersin Tatlıcı

“Fuar Alanı tek merkez olduğu için herkes buraya geldi ve bu nedenle de endişe verici bir kalabalık oldu. Sağlık personeli sayısının da yeterli olmaması nedeniyle izdiham yaşandı.

Normalde böylesi bir kalabalıkta bekleyip kimse test yaptırmak istemez ancak çalışmak zorundayız ve bu nedenle mecburen test yaptırmamız gerekiyor.”

Abdullah Mecit

“Sanırım bu kalabalık nedeniyle 71 olan vaka sayısı bin 71’e çıkacak. İnsanların bu kadar sosyal mesafesiz bir araya getirmek çok yanlış. Gerginlik içerisindeyiz ve korka korka geldik. Daha temkinli kararlar alınmasını tavsiye ediyorum. Reşat Akar sürekli televizyonda emekli sağlıkçılardan destek alınması çağrısı yapıyor ancak ısrarla bu uygulamaya gidilmiyor.”

Ömer Arslan

“Bütün iş yerlerinin aynı günde veya tek mekânda bu teste tabi tutulması yanlıştır. Burada şu an yüzlerce kişi var ve herkes test yapıp işlerine devam etmek için uğraşıyor. Burada böylesi bir uygulama ile hem bizlerin hem de toplumun sağlığı riske atılıyor. Burada tek merkezde test uygulaması yerine birkaç yere bölünse böylesi bir kalabalık oluşmayacaktı.”

Murat Rozeir

“İşlerimize devam edebilmek için PCR testi yaptırmaya mecbur bırakıldık ancak burada daha fazla önlem alınmalıydı. Yaşanan kalabalık salgın riskini daha da artırıyor. Bu konuda daha çözümcü kararlar alınmalıydı.”

Umar Bakro

“Çalışmak için test yaptırmak zorunda bırakıldık ancak burada tek noktada test yapıldığı için böylesi bir kalabalıkla karşı karşıya kaldık. Normalde dönüp kaçardık ancak çalışmak zorunda olduğumuz için mecburen bekliyoruz.”

Reyhan Özhan

“Rezalet bir durumla karşı karşıya kaldık. Riskli bir ortam yaratıldı. İnsanlar çalışmak zorunda kaldıkları için test yaptırmaya geldiler ve evlerine ekmek götürmek için bu riskli ortamın içerisine girdiler. Bu iş tek noktada yapıldığı için böyle bir kalabalık yaşandı ve görüyoruz ki yanlış bir uygulama oldu.”



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Yeni test merkezleri açıklandı

Yaşanan izdiham üzerine durdurulan PCR testi uygulaması yeniden başlayacak.

Sağlık Bakanlığı PCR testlerinin yeri ve zamanlarıyla ilgili yeniden açıklama yaptı.

Açıklamaya göre testlerin yeri ve zamanları şöyle:

Lefkoşa Fuar Alanı- haftanın 7 günü -08.00-16.00,

Girne'de Leymosun Kültürevi- haftanın 7 günü- 08.00-16.00,

Gazimağusa Devlet Hastanesi- haftanın 7 günü -08.00-16.00,

Lefke Cengiz Topel Hastanesi- hafta içi her gün- 09.00-14.00,

Güzelyurt Sağlık Merkezi- hafta içi her gün- 09.00-12.00,

İskele Belediyesi Spor Salonu- sadece bugün- 11.00-16.00,

Gazimağusa Belediyesi Arena Spor Salonu- pazartesi gününden itibaren.