Doktorları toplantıya davet eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi süreciyle ilgili yürürlükte olan uygulamaları değerlendirmek üzere doktorlar ile önceki gün bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısıyla gerçekleşen ve pandemi sürecindeki güncel gelişmelerin görüşüldüğü toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Komiteler Üst Genel Koordinatörü ve Başdanışmanı Prof. Dr. Tülen Saner, Dr. Tansel Doratlı, Dt. Teksen Köroğlu, Dr. Erden Aşardağ, Dr. Sibel Siber, Dr. Mustafa Arabacıoğlu,

Dr. Sıla Usar ve Dr. Bülent Dizdarlı katıldı.

Söz konusu toplantıda Covid-19 mücadelesinde KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri değerlendirilirken, pandemi sürecinde sağlık alanında tespit edilen ve revize edilmesi gereken hususlar ele alındı. Salgının ikinci dalgasının yaşandığı süreçte gerekli yol haritasının çıkarılması üzerinde de duruldu.

Hızlı şekilde aşı programının uygulanmasının önemi vurgulanırken, test sayıları ile bulaş zincirinin kırılabilmesi için gerekli önlemlerin artırılması ve karantina kurallarının yapılandırılması da ele alındı.