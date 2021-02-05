Türkiye'nin tek buz müzesi kapılarını sevgi evlerindeki çocuklara açtı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi", kentte sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, geçen yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde bulunan müzede, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyelerinin, "Cumhuriyet ve Çocuk" temasıyla açtıkları buz sergisi, bu kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan yaklaşık 100 çocuğu konuk etti.

Çocuklar, buzdan yapılan kutupların simgesi iglo ev, Türkiye haritası ve Türk bayrağı, kaydırak, piyano ve Erzurum'un önemli simgelerinden Nene Hatun'un heykelinin de bulunduğu eserleri inceledi.

