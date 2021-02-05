Kocaismail “Kanser; toplumun bilinçlenmesi, risk faktörlerinin önlenmesi, erken tanı ve korumada ilerleme ile azaltılabilir” dedi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, dünyada ölüm nedenlerinin ikinci sırasında yer alan ve KKTC’de uzun yıllar ölüm nedeni sırasında birinci sırada olan kanserin, toplumun kanser konusunda bilinçlenmesi, risk faktörlerinin önlenmesi, erken tanı ve koruma konusunda ilerleme ile azaltılabileceğine dikkat çekti.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün bu konulara dair karneyi gözden geçirme, yol haritası belirleme, sorunlara göz atma ve doğruları talep etme şansı veren bir gün olduğuna işaret eden Kocaismail, bugünün geleceğin sağlığı açısından herkesin ilgilenmesi gereken bir gün olduğunu ifade etti.

Kocaismail, Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyanın en eski ve en büyük kuruluşu olan UICC’nin (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) tam üyesi olan KHYD’nin, 21 yıldan beri tüm diğer üye ülkelerle aynı anda yapılması gerekenlere dikkat çektiğini ifade etti.

Kocaismail, bugünün amacının, araştırmaları desteklemek, erken teşhisle kanserin önüne geçmek, hastaların gittiği merkezleri iyileştirmek, farkındalık yaratarak tüm toplumu kanser konusunda ilerleme kaydetmeyi sağlamak, kanser teşhisi alan hastaların hayatını kurtarmak, etnik kökenine, gelir düzeyine, nerede hangi ülkede yaşadığına bakılmaksızın, kanser tedavilerinin herkese eşit sunulmasını talep etmek olduğunu kaydetti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hazırladığı internet sitelerinin linkleri şöyle:

//wix.to/LUC5B1w?ref=m_so.

//tulips-trn.com

