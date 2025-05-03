Lahey polisi doğruladı 

Hollanda'da bir otel önünde işlenen cinayetin kurbanının, son günlerde Halil Falyalı hakkındaki iddialarıyla gündeme gelen Cemil Önal olduğu öne sürüldü. Hollanda polisi kurbanın kimliğini DW Türkçe'ye teyit etti.

Kuzey Kıbrıs'ta 2022'de silahlı saldırıda öldürülen kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın Türk siyasetçilerle ilişkilerine dair iddialarıyla gündeme gelen Cemil Önal Hollanda'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Lahey polisi X hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde "Rijswijk kentindeki bir otelin önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğünü" duyurmuş, Türk medyasında söz konusu kişinin Önal olduğu iddia edilmişti.

Hollanda polisi DW Türkçe'nin sorusu üzerine kurbanın kimliğinin Cemil Önal olduğunu teyit etti. Polis sözcüsü "soruşturmanın devam ettiği" gerekçesiyle cinayetle ilgili gözaltında şüpheli bulunup bulunmadığı veya kaç kişinin arandığına dair ise bilgi vermedi.

Hollanda'da 16 ay hapis yatıp serbest kaldığı belirtilen Önal hakkında Türkiye yakalanması talebiyle kırmızı bülten çıkarmıştı.

