Lanet yağdı

Suna ERDEN

Girne’de önceki gece meydana gelen vahşi cinayeti işleyen Abdullah Çelik dün sabahın erken saatlerinde çok sıkı güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme önünde toplanan Lort’un kardeşi ve yakınları, cinayet zanlısı Çelik’e lanet yağdırdı.

Cinayet öncesinde alkol alıp, nişanlısını telefonla arayan ve görüşme talebinde bulunan Çelik’in

24 santimlik ekmek bıçağını da yanına aldığı ve bu olayın ‘planlı bir cinayet’ olduğu savunuldu. Zanlı Abdullah Çelik ise polise verdiği ifadede “Çok pişmanım. Ona zarar vermek istememiştim” dedi.

KKTC’ye sık sık giriş-çıkış yaptığı, ancak vatandaş olmadığı belirtilen cinayet zanlısının bir pideci yanında çalıştığı belirtildi.

Olayın şokunu yaşayan vatandaşlar ise, bu tür insanların ülkeden ihraç edilmesini ve girişlerinin yasaklanmasını istedi.

Ayrılmak istedi, canından oldu

Girne’de sokak ortasında kendisinden ayrılmak isteyen Elif Lort’u 9 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik, dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı getirilmeden önce polis ekipleri, mahkeme önünde güvenlik önlemi aldı.

Mahkeme avlusu boşaltılırken, Elif Lort’un erkek kardeşi ve yakın akrabaları giriş kapısı önünde beklemeye başladı.

Yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye getirilen Çelik, duruşmaya çıkarılırken, kısa süre önce Türkiye’nin Afyon ilinden KKTC’ye geldiği, Lort ile bir buçuk yıllık bir ilişkisi olduğu öğrenildi.

Elif Lort’un da yurt dışında yaşadığı, burada yaşamını sürdüren kızının yanına geldiği bilgisi elde edildi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Bir çocuk annesi olan Lort’un bir süredir Çelik’ten ayrılmak istediği ancak karşı tarafın ilişkinin bitmemesi için direttiği öne sürüldü.

Sokak ortasında vahşi bir cinayete kurban giden Lort’un TC-KKTC vatandaşı olduğu, ailesinin isteği ile bugün cenazesinin Girne’ye bağlı Karşıyaka’da toprağa verileceği öğrenildi.

Zanlı Çelik de mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Alkol tesiri altındaydı

Cinayeti soruşturan müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, olayın önceki gün Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Zaifer, Lort’un yaşadığı apartmanın önünde yaşanan olayda 41 promil alkolün etkisi altında olan zanlının ekmek bıçağı ile cinayeti işlediğini belirtti. Zaifer, zanlının kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 24 santim uzunluğundaki ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Zaifer, hastaneye kaldırılan Elif Lort’un hayatını kaybettiğini, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti.

Zaifer, olayda kullanılan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden Zaifer, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlı “Çok pişmanım. Ona zarar vermek istememiştim” dedi.