Sır perdesi aralanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’na 23 Şubat 2020 tarihinde Pohneixs ismi ile giriş yapan ancak asıl adının Ladyy Maria olduğu ve içerisinde bulunan demir yükünün Bir milyon 238 bin 528 dolara bir şirkete satılarak büyük vurgun yapıldığı ortaya çıkan geminin kaptanı Mustafa Hassan Shhadeh’in ardından, Mustafa Öz’de tutuklandı.

Demirleri Aslanköy’de faaliyet gösteren bir şirkete sattığı belirlenen Mustafa Öz ile Mustafa Hassan Shhadeh dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 2020 yılı Şubat ayı içerisinde, Türkiye’den, Libya’ya gitmek üzere yola çıkan ve içerisine demir yükü olan geminin, sahte evrak ile adının farklı isimde gösterildiğini ve Gazimağusa Limanı’na demirlediğini söyledi.

Polis, gemi kaptanı olan zanlı Mustafa Hassan Shhadeh’in sahte evrakı Gazimağusa Limanı’nda görevliye ibraz ettiğini ve demir yükünü limana indirdiğini ifade etti.

Satın alan işletme Aslanköy’de

Zanlı Mustafa Öz’ün ise demir yükünü Aslanköy’de bir işletmeye satarak sahtekârlıkla Bir milyon 238 bin 528 dolar temin ettiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlanmadığını bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

