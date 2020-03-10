Londra’dan acı haber

Henüz 25 yaşında olan Talia Tosun’un yaşamını yitirmesi tüm sevenlerini hüzne boğdu

Londra’dan acı haber

 Hüseyin ÇİÇEK

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşamını sürdüren 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk, Talia Tosun hayatını kaybetti. Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan ve tedavi gördüğü belirtilen 25 yaşındaki Talia Tosun’un önceki akşam yaşamını yitirdiği belirtildi. 
Talia için sosyal medyada açılan sayfadan tedavi sürecini paylaşan ailesi, genç kızın acı kayıp haberini duyurdu. 
Yapılan açıklamada Talia’nın aylardır devam tedavilere rağmen yaşamını yitirdiği haberi paylaşıldı.
Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Talia Tosun için kısa süre önce ülkemizde yardım kampanyası da başlatılmıştı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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