Nimet Alkın yaralandı

Onur ULAĞ

Girne-Alsancak anayolunda dün meydana gelen kazada Nimet Alkın (E-48) yönetimindeki otobüs dere yatağına uçtu. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında Girne-Alsancak yolunda meydana geldi. Nimet Alkın (E-48) yönetimindeki TPP 499 plakalı otobüs, direksiyon hâkimiyeti kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Otobüs, bankette bulunan bariyerlere çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.