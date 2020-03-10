Güneyden gelenler form dolduracak

Güneyde iki kişide corona virüsüne rastlanması üzerine dün akşam olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu ise bazı kararlar aldı. Sınır kapılarında önlemlerin artırılması yönünde karar alan kurul, güneyden kuzeye geçenlerin form doldurması yönünde fikir üretti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı cep telefonlarına mesaj atarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Son 14 gün içinde corona virüsü görülen ülkelerde bulunanların no'lu Sağlık Bakanlığı Salgın ekibi hatlarına ulaşmaları istendi.

Kurul olağanüstü toplandı

Corona virüsünün güneyde görülmesi üzerine kuzeyde hareket başladı. Bakanlar Kurulu, ortaya çıkan durumu üzerine dün akşam olağanüstü toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen 2 corona virüs vakasının ardından alınacak ek tedbirler görüşüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulması da ele alındı.

Kurul kararları şöyle:

*Bakanlar kurulu tüm sınır kapılarında sağlık personeli sayısını iki katına çıkarma kararı almıştır.

*Bakanlar kurulumuz hava ve deniz limanlarında uygulamada bulunana corona virüsüne yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulama konulması kararını üretmiştir.

*Olayın ciddiyeti bakımından bir kriz masasının oluşturulmasına karar verilmiştir.

*Bakanlar Kurulumuz olası bir salgın durumunda gerek duyulacak yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yarın acil bir toplantı gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

*Tüm bunlara ek olarak Bakanlar Kurulumuz mecbur olmadıkça Güney'e geçilmemesi konusunda çağrıda bulunmuştur.

Vatandaşlara cepten çağrı

Bu arada Sağlık Bakanlığı cep telefonlarına mesaj atarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Mesajda “son 14 gün içinde corona virüsü görülen ülkelerde bulunmuşsanız; ateş, nefes darlığı, öksürük gibi şikâyetleriniz varsa 533-8501188 veya 548-8501188 no'lu Sağlık Bakanlığı Salgın ekibi hatlarına 7/24 saat ulaşabilirsiniz. Son 14 Gün içinde Covid19 Hastalığı görülen ülkelerde bulunmuşsanız; ateş, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetleriniz varsa 533-8501188 veya 548-8501188 no'lu KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın ekibi hatlarına 7/24 saat ulaşabilirsiniz” denildi.