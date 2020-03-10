Dikkatsizlik kaza yaptırdı

Onur ULAĞ

Gönyeli çemberinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün sabah saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Kazım Özemre (37), kullanımındaki KV 240 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüje çarpıp takla attı. Kazada hafif yaralanan Özemre, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.