Otobüsçüler kararlı

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği KAR-İŞ’in Lefkoşa’da dün başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.

KAR-İŞ dün araçlarla Cumhuriyet Meclisi önüne giderek süresiz eylem başlatmıştı.

Hükümet yetkilileriyle dün yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca eyleme devam kararı alınmış, araçlar da Cumhuriyet Meclisi önünde bırakılmıştı.

KAR-İŞ, hükümetin koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin kademeli olarak hafifletilmesiyle dünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kar-İş’in taleplerinin görüşüleceği bir komite oluşturulması kararı verilmiş ancak sonuç alıncaya kadar Kar-İş Yönetimi eylemin devam edeceğini duyurmuştu

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:08