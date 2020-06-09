Kamu Araçları İşletmecileri Birliği KAR-İŞ’in Lefkoşa’da dün başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.
KAR-İŞ dün araçlarla Cumhuriyet Meclisi önüne giderek süresiz eylem başlatmıştı.
Hükümet yetkilileriyle dün yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca eyleme devam kararı alınmış, araçlar da Cumhuriyet Meclisi önünde bırakılmıştı.
KAR-İŞ, hükümetin koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin kademeli olarak hafifletilmesiyle dünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurmuştu.
Kar-İş’in taleplerinin görüşüleceği bir komite oluşturulması kararı verilmiş ancak sonuç alıncaya kadar Kar-İş Yönetimi eylemin devam edeceğini duyurmuştu
Otobüsçüler kararlı
Kar-İş’in dün başlattığı eylem devam ediyor… Sorunlarına çözüm isteyen şoförler, talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerini devam ettirmekte kararlı
Kamu Araçları İşletmecileri Birliği KAR-İŞ’in Lefkoşa’da dün başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.
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Bir durustten devlet kuramadik