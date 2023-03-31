Limitin çok üstünde

Suna ERDEN

Girne’de, 24 yaşındaki Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazanın ardından tutuklanan sürücü Aliye İnanoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazanın ardından zanlıdan alınan kan örneğinin analizinin çıktığı; 187 promil alkollü olduğunun belirlendiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 23 Mart 2023 tarihinde saat 21.25 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyreden Aliye İnanoğlu’nun, Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçtiğini söyledi. Polis, sürücünün bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştığını belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş’ın, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını kaydetti. Polis, Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Erdem Hondurlu'nun tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini aktaran polis, zanlından alkol testi için kan örneği alındığını açıkladı.

Kan örneği sonucu belli oldu

Polis, alınan kan örneğinin analiz sonuçlarının çıktığını, zanlının kaza anında 187 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, kanser hastası olan zanlının kullandığı ilaçlarla ilgili analiz sonuçlarının ise henüz çıkmadığını söyledi.

Polis, şu ana kadar 11 ifade aldıklarını, 7 kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı.

Alınacak birçok ifade olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 5 gün tutukluluk emri verdi.