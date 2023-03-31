Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Loveth Nelson dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 18 Mart’ta, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve Gazimağusa’da yaya olarak tespit edildiğini belirtti. Zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu sutyen içerisinde, ayrı ayrı 6 küçük kağıt parçası içerisinde toplam 10 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Polis memuru, ülkede kaçak olarak bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargı kararı veren mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

