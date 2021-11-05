Listesi hazır

Suna ERDEN

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, yeni kabineyi sunacak.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’da gerçekleştirilecek görüşmede UBP-DP hükümeti sunulacak.

Diyalog’a konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Sucuoğlu’nun yeni hükümeti sunacağını, randevunun sabah 09.00’da olduğunu söyledi.

Tatar, yeni kurulacak oluşumun bir seçim hükümeti olacağını hatırlatarak, “Partiler erken seçim için

9 Ocak 2021 tarihinde anlaştı. Kurulacak yeni hükümet seçim hükümeti olacak” dedi.

Sucuoğlu: Hükümet tamam

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da bugün UBP-DP hükümetini Cumhurbaşkanına sunacağını ifade etti.

Sucuoğlu, 8+2 şeklinde oluşturulacak yeni hükümetle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Kabinede değişiklik olacak mı? sorusu üzerine ise şunları ifade etti:“Küçük bir değişiklik olacak. Ancak isimler henüz net değil. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız geç saatlere kadar sürecek.Sucuoğlu, kurulacak oluşumun bir seçim hükümeti olduğunu da ifade etti. Sucuoğlu, “Sizce seçime kadar geçecek sürede Meclis’te nisap sorunu olur mu?” şeklinde soru üzerine ise “Olmaması lazım. ben nisap sorunu yaşamayacağımıza inanıyorum” dedi.Genel Başkan Sucuoğlu, hükümetin bugün kesinlikle kurulacağını söyledi.

Eleştirileri cevapladı

Öte yandan Sucuoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine yaptığı ziyareti eleştirenlere de cevap verdi.

Sucuoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Bizler ülkenin hükümetsiz kalmaması için canla başla çalışırken görüyoruz ki basında iyi niyetli olmayan haberler yer almaktadır. Bu durum bizi derinden üzmektedir. Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz'dan almış olduğum mali durum raporları çerçevesinde TC Büyükelçiliğindeki uzman arkadaşlarla bir durum değerlendirmesi yaptık.

Önümüzdeki süreçte atacağımız adımlarda önemli bir yeri olan mali durumun gelmiş olduğu aşamanın değerlendirmesini yapmak sanıyorum en doğal hakkımızdır. Bu durumu başka yönlere çekmeye çalışarak itibarsızlaştırma yoluna gitmek doğru değildir. Bu tip adımlar bizleri doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamayacaktır. Bizim derdimiz ülkemizdir, geleceğimizdir. Göreve laf üretelim diye değil iş üretelim diye talip olduk, dolayısıyla iş ola yapılan saldırılara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz."