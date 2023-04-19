Çarşı ağlıyor

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramına iki gün kala işlerin iyi gitmemesinden yakınan Lefkoşa ve Gazimağusa esnafı, bunun nedenini ekonomik çöküntüye bağlıyor. Vatandaşların alım gücünün sürekli düştüğünü ve elde edilen gelirin ancak da mutfak masrafını karşıladığını belirten esnaf, “bunun sonucunda bizler de beklediğimiz satışı yapamıyoruz” diyor.

Eski bayramlarda alış-verişlerin bir hafta önceden başladığını belirten esnaf, şimdilerde tüm umutların son güne bırakıldığına dikkat çekiyor ve geleceğe yönelik endişelerini dile getiriyor. Ülke ekonomisinin düzelmesi halinde alış-verişlerin canlanabileceğini söyleyen Lefkoşa ve Gazimağusa esnafı “yetkililerin üretmesini bekliyoruz” diyerek siyasilere mesaj gönderiyor.

Esnaf ne dedi…?

Özhan Güzeloğlu

“Bu bayram öncesinde caddede dolaşan insanların ellerinde doğru düzgün alışveriş poşetleri göremedim. Çarşılar boş ve ne yazık ki bayram havası pek yoktur. Eski bayramlarda insanlar bir hafta önceden alışverişlere başlardı ancak, alım gücü her geçen gün düştüğü için eski günler aranır oldu. Eskiden insanlarda ciddi anlamda bir heyecan vardı. Bugün işlerin kötü olması git gide çökmekte olan bir ekonomi, pahalılık ve yetersiz maaşlardandır. Piyasada ciddi bir denetim eksikliği vardır. Toplum yeteri kadar sabır göstermiştir ve bundan sonra ne olacak daha ne kadar üzücü günler göreceğiz bilemiyoruz. Bu gidiş çok iyi bir gidiş olmasa da düzelir diye ümit ediyorum.”

Derya Alp

“Bu güzelim adada her günümüzü bayram şekline dönüştürecek bir yönetim bekliyoruz. Satışlar sezon açılışı nedeniyle bir miktar iyi gidiyor. Ama eskisi gibi değildir. Eskiden bu cadde alışveriş caddesiydi ancak şimdilerde şekli değişti ve burada ağırlıkla kuyumcular yer aldı. Buna bağlı olarak da caddede bir sakinlik vardır. Bayrama özel kampanyalar yaparak ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Herkese güzel ve sağlıklı bayramlar dilerim.”

Huri Bavik

“Geçmiş senelere göre kıyaslarsak bayram satışları düşüştedir. Eskiden iki veya üç tane ürün alan insanlar artık özel günlerde veya yeni sezonlarda alışverişler yapıyor ve bir ürün alıyor. Eskiden bayramlarda çarşıda aracınızı park edecek yer bulamazken şimdilerde caddelerde büyük bir sessizlik hâkimdir. İnşallah bu surum düzelir ve insanlar eskisi gibi ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilir. Herkese sağlıkla ve huzurla geçirecekleri bayramlar dilerim.”

Laden Fellahoğlu

“Dövizdeki artış nedeniyle satışlarımız durgunlaştı. Bayram geldi ancak, bir hareketlilik yaşanmıyor. Giyim mağazalarında bile eskisi gibi bir hareket yaşanmıyor. Eskiden bayramlarda bu caddelerde belediyelerin de katkıları ile etkinlikler düzenlenir, esnafın da çalışmalarıyla özel günlerde buralara insanlar çekilirdi ancak, son zamanlarda Metropol yolu kaderine terk edildi. Özel günler için kampanyalar yaparak biz esnaflar işlerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşları da düşünerek herkesin ürün alabilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Dilerim bundan sonraki bayramlar çok daha hareketli ve çok daha güzel olur. Herkesin ailesine ve sevdiklerine sıkıca sarıldığı kırgınlıkların olmadığı bayramlar diliyorum.”

Salih Oktay

“Anormal derecede pahalılık var, bu da piyasanın durgunlaşmasına neden oldu. Bayram öncesi hiçbir canlılık yok. Umudumuz yaz ayında turistlerin gelmesi, iyi ki sınır kapıları açık, ara sıra olsun turist geliyor da piyasaya para akıyor.”

Caner Ağdaş

“Çarşı bomboş, turist var ancak alışveriş yapan yok, yerli halk ise buraya gelmiyor. Siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz, alışverişi bırakın dükkandan içeri insan girmiyor.”

İbrahim Küçük

“İşlerin durumu sektöre göre değişiyor, bizim satışlarımız marka olduğumuz için genel olarak iyi durumdadır, ancak genel olarak çarşı da pek bir canlılık gözlemlenmiyor. Eski yıllara göre çarşı daha hareketsiz.”

Aşkın Kılıç

“Bizim işlerimiz firma olarak iyi durumdadır, ancak çarşının genel durumu hareketsiz, pek fazla insanı çarşıda göremiyorsunuz. Ancak bizim işlerimiz genel olarak iyi durumdadır.”

Jale Altaş

“Eski bayramlardaki canlılık artık yok, bayramın farkı eskiden vardı. Şimdi bayram biz esnaf için bir şey ifade etmiyor, genelde hareketliliğin olduğu günler hafta sonu, onun haricinde çarşı bomboş. İşlerimiz de ne yazık ki çok kötü durumda.”

Hasan Özbil

“İşlerde az da olsa bir canlılık var ama bayram kaynaklı değil. Havaların ısınması az da olsa artan turist sayısı etkili oldu. Yoksa yerli halkımız çarşıya gelemiyor ki, insanlar pahalılıktan ve ekonomik sıkıntıdan alışveriş yapamıyor. Yani bayram artık esnaf için bir şey ifade etmez duruma geldi.”

Ferdiye Özkanı

“İşler berbat, siftah yapmadan dükkan kapatıyorum. Bayram heyecanı eskidendi, burası dolar taşardı, şimdi ise kimse gelmiyor. Bayram bizim için normal bir dönem oldu.”

Haldun Birsoy

“Bayram dolayısı ile çarşıda bir canlanma vardır ancak, eski yıllarla kıyaslarsak piyasa zayıf, ama geçmiş haftalara göre bir kıpırdanma söz konusudur, bizim işlerimiz genel olarak iyi gidiyor.”

Tahir Toker

“Bayram geldi, işler daha da düştü, ancak sigorta şirketlerinin getirdiği işleri yapıyoruz. Onun harici iş yok, eski canlılık maalesef yok, günü birlik kazandığımız hemen gidiyor, köşeye koyabilmiş tek kuruşum yok.”

Osman Geçit

“İşler kötü, piyasanın durumu zayıf. Bayram öncesi de işlerde canlanma olmadı, esnafın durumu perişan. Bu durum nereye kadar sürer bilmiyorum ama esnafın hali gerçekten çok kötü.”