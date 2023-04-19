Milyar doları aştı

Merkez Bankası verilerine göre; bankalardaki Dolar, Euro, Sterlin ve TL mevduatlarında 2022 yılında artış görüldü.

Maliye Bakanı Ali Şan tarafından dünkü meclis toplantısında açıklanan verilere göre; 2021’de 791 milyon dolar olan mevduat oranı 2022 Aralık ayı sonunda bir milyar Bir milyar 21 milyon dolara çıktı.

Yine 2021’de 675 milyon Euro mevduat oranı 2022 Aralık ayı sonunda 839 Euro’ya çıktı.

Sterlin mevduatı ise 2021’de bir milyar 600 Sterlin iken, 2022 Aralık ayı sonunda bir milyar 900 Sterline çıktı.

Yine aynı tarihlerde TL mevduatı 16 milyar TL’den, 18 milyar TL’ye çıktı.

Solyalı: Ülke fakirleşmeye devam ediyor

Bakan Şan’ın verileri açıklamasına neden olan etken Mecliste ülkenin fakirleştiğine dair söylemler oldu. CTP Milletvekili Ürün Solyalı Genel Kurul'da, “Alım Gücü ve Market Fobisi” konulu güncel konuşma yaptı. TC’deki siyasi partilerin KKTC’de siyasi faaliyette bulunamayacağını ifade eden Solyalı, “Meclis Başkanı’nın da buna alet olamayacağını” kaydetti. Solyalı, seçim faaliyetlerinin neye dayanarak, yapıldığını sorguladı. Solyalı, Meclis Başkanı’nın tarafsız olması gerektiğini belirterek, bu faaliyetler konusunda cevap istedi.

Fakirleşmenin devam ettiğini savunan Solyalı, Türkiye’deki seçimden sonra dövizin durumunun ne olacağının bilinmediğini söyledi. Kıbrıslı Türkleri korumak adına ne yapılacağını soran Solyalı, 26 aydır enflasyonun hep yukarı doğru grafik izlediğini ifade etti.

Alım gücünün artırılmadığı eleştirisinde bulunan Solyalı, 4 kişilik bir ailenin sadece temel gıdaya ulaşmak için 15 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu belirtti. “Kürsünün ağlama kürsüsüne döndürülmesinden” vazgeçilmesini isteyen Solyalı, dövizle ilgili önlemin ne olduğunu sordu.

Ayda 100 kişinin çek yasağına girdiğini ifade eden Solyalı, en azından gümrüklerdeki döviz kurunun sabitlenmesini istedi. Market fobisinin tüm kesimlere sirayet ettiğini dile getiren Solyalı, Mal ve Hizmetler Yasası’nda verilen yetkilerin kullanılmasını istedi.

Bakan Şan: Fakirleşme iddiası doğru değil

Maliye Bakanı Alişan Şan da söz alarak, enflasyonun hep yükseldiğinin söylenmesine karşın enflasyonun yavaş yavaş iyileşmeye doğru gittiğini kaydetti.

Hiç kimsenin sihirbaz olmadığını belirten Şan, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de “papaz krizi” nedeniyle sıkıntı yaşandığını anlattı. Enflasyonda dinginleşmeye doğru gidildiğini ifade eden Bakan Şan, enflasyonun yukarı gittiği söylemini doğru bulmadığını belirtti.

Dolar, Euro ve Sterlin, TL’de mevduatların yükseldiğini rakamlarla dile getiren Şan, ülke çapında fakirleşmenin olduğu söyleminin doğru olmadığını söyledi. Bakan Şan, Merkez Bankası’ndan aldığı verileri paylaştığını ifade etti.

Şan şu bilgileri verdi:

“Fakirleşme konusunda bir takım iddialarda bulunuyorlar. Aralık sonu rakamları paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası kayıtlarına bakıldığında 2021’de 791 milyon dolar olan mevduat oranı 2022 Aralık ayı sonunda bir milyar 21 milyon dolara çıktı.

Yine 2021’de 675 milyon Euro mevduat oranı 2022 Aralık ayı sonunda 839 Euro’ya çıktı.

Sterlin mevduatı ise 2021’de bir milyar 600 Sterlin iken, 2022 Aralık ayı sonunda bir milyar 900 Sterline çıktı.

Yine aynı tarihlerde TL mevduatı 16 milyar TL’den, 18 milyar TL’ye çıktı.

Fakirleşmenin doğru olmadığını belirtmek istiyorum.”

Büyük bir enflasyonla karşı karşıya olunduğu gerçeğine de işaret eden Bakan Şan, hayat pahalılıklarını en azından maaşlara yansıtarak, alım gücünün korunmaya çalışıldığını dile getirdi. Şan, bazı şeylerin düzelebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.