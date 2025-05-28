Lokmacı’da yakalandı

Sahte İtalyan pasaportuyla Güney Kıbrıs’a gitmeye kalkışan İranlı Mahmoud Asalian, Lokmacı Sınır Kapısı’nda yakalandı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakkında “sahte belge düzenleme, sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürmek” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan Lokma Kara Sınır Kapısı’na giderek, muhaceret memuruna sahte İtalyan pasaportunu verip, Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis; zanlının tutuklandığını, İtalya pasaportu, İtalya kimlik kartı ve İran pasaportunun emare alındığını belirtti.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis; sözlü beyanının araştırılacağını, emarelerin Belge İnceleme Şubesi’ne gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Polis; soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

