Geri adım atmıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’e müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin dört farklı senaryo sunduğunu ve görüşmelerin ilerletilmesi hedefinden uzaklaşılmayacağını söyledi.

“Riknews” haber sitesine göre; Limasol’da gerçekleştirilen Denizcilik Odası Genel Kurulu öncesinde basına açıklama yapan Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Holguin’in huzurunda yeniden görüşmeyi reddetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Görüşmeyi reddeden, zayıf konumda olandır" dedi. Hristodulidis, "Tatar ne söylerse söylesin, Kuzey'deki gayrımenkullerle ilgili yargı sürecinin devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Tatar’ın, KKTC’deki Rum malları meselesiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Hristodulidis, bu konunun 15 Ekim’de Cenevre’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmede de gündeme geldiğini anımsattı.

Yasadışılığın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini belirten Hristodulidis, hükümetin yargıya müdahale etmediğini, yasadışı eylemlerde bulunanların yargılandığını, mülkiyet konusunda ise bireysel mülkiyet hakkının bir ortak çizgi olarak kabul edildiğini söyledi.

